Tielemans non si pente, ma fino a quando? (Di mercoledì 21 settembre 2022) Come riferisce Sky Sports, il centrocampista belga Youri Tielemans, 25 anni, dice di non essersi pentito di essere rimasto al Leicester City... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 21 settembre 2022) Come riferisce Sky Sports, il centrocampista belga Youri, 25 anni, dice di non essersi pentito di essere rimasto al Leicester City...

jacopoformia : ?? Tielemans (che gasa non poco): '#Praet è infelice al Leicester. Gioca poco e ha perso la Nazionale' ?? Dennis tor… - AlesSantomauro : RT @CorriereGranata: ??? #Tielemans ha parlato così di #Praet dal ritiro della nazionale belga ????: 'Non è facile per lui, non sta giocando q… - DIinterista : RT @CorriereGranata: ??? #Tielemans ha parlato così di #Praet dal ritiro della nazionale belga ????: 'Non è facile per lui, non sta giocando q… - Robertoro80 : RT @CorriereGranata: ??? #Tielemans ha parlato così di #Praet dal ritiro della nazionale belga ????: 'Non è facile per lui, non sta giocando q… - NicoloAiazzone : RT @CorriereGranata: ??? #Tielemans ha parlato così di #Praet dal ritiro della nazionale belga ????: 'Non è facile per lui, non sta giocando q… -