Non è più "un'operazione speciale". Minaccia di Mosca: è guerra con l'Occidente (Di mercoledì 21 settembre 2022) Con la mobilitazione militare in Russia cade l'ultima figlia di fico della propaganda: quella in Ucraina non è più una operazione militare speciale ma una guerra. Molti osservatori hanno sottolineato come il ministro russo della Difesa Sergey Shoigu abbia usato un lessico diverso. "Oggi non siamo tanto in guerra con l'Ucraina e l'esercito ucraino quanto con l'Occidente collettivo", ha detto il capo militare di Vladimir Putin citato dall'agenzia stampa Tass. Ebbene, il ministro usa la parola "guerra" invece che "operazione speciale" come è stata finora definita l'invasione dell'Ucraina. Shoigu sottolinea che Kiev ha quasi esaurito le armi di fabbricazione sovietica e ora usa quelle fornite dai paesi occidentali. "A questo punto siamo veramente in ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 21 settembre 2022) Con la mobilitazione militare in Russia cade l'ultima figlia di fico della propaganda: quella in Ucraina non è più unamilitarema una. Molti osservatori hanno sottolineato come il ministro russo della Difesa Sergey Shoigu abbia usato un lessico diverso. "Oggi non siamo tanto incon l'Ucraina e l'esercito ucraino quanto con l'collettivo", ha detto il capo militare di Vladimir Putin citato dall'agenzia stampa Tass. Ebbene, il ministro usa la parola "" invece che "" come è stata finora definita l'invasione dell'Ucraina. Shoigu sottolinea che Kiev ha quasi esaurito le armi di fabbricazione sovietica e ora usa quelle fornite dai paesi occidentali. "A questo punto siamo veramente in ...

