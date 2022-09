Elezioni: Di Maio, 'solo voto a lista progressista salva Rdc, Conte è isolato' (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set. (Adnkronos) - "Giorgia Meloni ha trasformato queste Elezioni in un referendum sul reddito di cittadinanza. Meloni vuole abolirlo e chi vota per Meloni Salvini e Berlusconi vota per abolire il reddito di cittadinanza. Ma chi vota Conte vota Meloni perchè quella di Conte è una lista isolata, mentre se vota la coalizione progressista salva il reddito di cittadinanza". Così Luigi Di Maio a Controcorrente su Rete4. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set. (Adnkronos) - "Giorgia Meloni ha trasformato questein un referendum sul reddito di cittadinanza. Meloni vuole abolirlo e chi vota per Meloni Salvini e Berlusconi vota per abolire il reddito di cittadinanza. Ma chi votavota Meloni perchè quella diè unaisolata, mentre se vota la coalizioneil reddito di cittadinanza". Così Luigi Dia Controcorrente su Rete4.

ziacarlacar : #agcom intervenga sul programma #controcorrente che questa sera ha dato troppo spazio al pd e a pulcinella di maio… - baffi65 : Secondo Bruno Vespa i “big” da invitare a @RaiPortaaPorta nella ultima puntata prima delle elezioni sono Letta, Con… - Pierp1980 : @marattin Una bella comunità di cui ci si dimentica dopo le elezioni per fare i Governi con Salvini Berlusconi Cont… - Giancar70336148 : RT @ConConte22: Se il PD avesse visto nelle prossime elezioni il rischio democratico in caso di vittoria di Meloni si sarebbe alleato con i… - CesareInvictus : @Aramcheck76 @RenatoSouvarine @DeAngelis_tw @GiuseppeConteIT Rimane una grande rabbia perché se il M 5 STELLE non s… -