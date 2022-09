Covid, ok Ue a mix monoclonali AstraZeneca a lunga durata d’azione (Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – La Commissione europea ha approvato la combinazione di anticorpi a lunga durata d’azione di AstraZeneca tixagevimab e cilgavimab (Evusheld) per il trattamento di adulti e adolescenti (a partire dai 12 anni di età e con un peso di almeno 40 kg) affetti da Covid-19 che non necessitano di ossigeno supplementare e che sono ad alto rischio di progredire verso una forma grave della malattia. Lo comunica l’azienda in una nota. L’approvazione da parte della Commissione europea – si legge – si basa sui risultati dello studio di fase III Tackle sul trattamento del Covid-19, che ha dimostrato che una dose intramuscolare di tixagevimab e cilgavimab ha fornito una protezione clinicamente e statisticamente significativa contro la progressione a una forma grave di ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – La Commissione europea ha approvato la combinazione di anticorpi aditixagevimab e cilgavimab (Evusheld) per il trattamento di adulti e adolescenti (a partire dai 12 anni di età e con un peso di almeno 40 kg) affetti da-19 che non necessitano di ossigeno supplementare e che sono ad alto rischio di progredire verso una forma grave della malattia. Lo comunica l’azienda in una nota. L’approvazione da parte della Commissione europea – si legge – si basa sui risultati dello studio di fase III Tackle sul trattamento del-19, che ha dimostrato che una dose intramuscolare di tixagevimab e cilgavimab ha fornito una protezione clinicamente e statisticamente significativa contro la progressione a una forma grave di ...

SaluteFuturo : Covid, ok Ue a mix monoclonali AstraZeneca a lunga durata d'azione - fisco24_info : Covid, ok Ue a mix monoclonali AstraZeneca a lunga durata d'azione: (Adnkronos) - 'Mix tixagevimab-cilgavimab riduc… - italiaserait : Covid, ok Ue a mix monoclonali AstraZeneca a lunga durata d’azione - LFrankllin : RT @il_pat: @LaBombetta76 Il dentista, dopo essere diventato guru delle cure covid, diventa economista agrario. Non so bene se sia un'esalt… - valy_s : RT @Robertodaforli: @valy_s Una cosa pietosa...inascoltabili, in mezz'Europa cova ovunque il fuoco sotto la cenere dopo le emergenze covid… -