Covid | aumentano i contagi ma diminuiscono ricoveri e decessi

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Lieve rialzo nella settimana epidemiologica 13/19 settembre: i nuovi casi a livello nazionale sono stati 114.843 (+4,6% dai 109.819 del periodo precedente); media giornaliera 16.406 (da 15.688). Risale anche il rapporto positivi/tamponi medio: dall’11,39 % all’12,18%. Si registra una ulteriore diminuzione per quanto riguarda il numero dei ricoverati in terapia intensiva, che scendono dai 176 della scorsa settimana agli attuali 151. Scende anche il numero dei pazienti in Area, che passa da 3.989 a 3.493. In calo anche il numero dei nuovi ingressi in T.I., che passa da 125 del periodo precedente agli attuali 93. In leggera diminuzione il numero dei: nel periodo osservato sono stati 367 (370 nel precedente). I tamponi totali sono stati 945.917, in calo rispetto ai 958.505 di una settimana fa. Scendono gli indici di occupazione, sia nei ...