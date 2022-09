Andrea Ranocchia rescinde con il Monza

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 21 settembre 2022) L’avventura dialè durata appena tre mesi. Infatti il centrale difensivo, ex capitano dell’Inter, era stato ufficializzato proprio il 21 giugno. Il club presieduto da Silvio Berlusconi ha ufficializzato oggi la risoluzione consensuale del contratto di, arrivato a parametro zero in estate dopo la conclusione della propria esperienza a Milano.lascia ildopo appena tre mesilascia ildopo appena tre mesi. Ecco di seguito il tweet ufficiale della società brianzola. “ACcomunica chee il Club hanno risolto consensualmente il contratto in data odierna. ACringrazia ...