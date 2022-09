Traffico Roma del 20-09-2022 ore 13:30 (Di martedì 20 settembre 2022) Luceverde Roma dove trovati alle porte della capitale rallentamenti e code sulla Pontina via di Decima e Tor de’ Cenci nei due sensi di marcia a Roma rallentamenti per un incidente Viale Guglielmo Marconi all’altezza di via della Vasca ancora un incidente precedente in viale Cesare Pavese con chiusura in prossimità di Nardo Giuseppe Ungaretti rallentamenti poi sulla via Flaminia dal raccordo a via dei Due Ponti 20 alle 23 cerimonia in Corso d’Italia in prossimità di piazzale di Porta Pia per il 152esimo anniversario della Breccia di Porta Pia e manifestazione in largo Bernardino da Feltre nei pressi del Miur dalle 14 alle 16 dalle 16 alle 19 invece un’altra manifestazione in via Oderico da Pordenone nei pressi della regione Lazio possibili difficoltà di circolazione nelle aree circostanti mentre chiusa ancora la via del Mare per lavori di manutenzione ... Leggi su romadailynews (Di martedì 20 settembre 2022) Luceverdedove trovati alle porte della capitale rallentamenti e code sulla Pontina via di Decima e Tor de’ Cenci nei due sensi di marcia arallentamenti per un incidente Viale Guglielmo Marconi all’altezza di via della Vasca ancora un incidente precedente in viale Cesare Pavese con chiusura in prossimità di Nardo Giuseppe Ungaretti rallentamenti poi sulla via Flaminia dal raccordo a via dei Due Ponti 20 alle 23 cerimonia in Corso d’Italia in prossimità di piazzale di Porta Pia per il 152esimo anniversario della Breccia di Porta Pia e manifestazione in largo Bernardino da Feltre nei pressi del Miur dalle 14 alle 16 dalle 16 alle 19 invece un’altra manifestazione in via Oderico da Pordenone nei pressi della regione Lazio possibili difficoltà di circolazione nelle aree circostanti mentre chiusa ancora la via del Mare per lavori di manutenzione ...

AndreaVenanzoni : @ManuelTucci2 Diciamo che a Roma le ciclabili rappresentano soltanto un enorme aggravio del traffico visto che vann… - dariocastriota : @CarloCalenda Caro Calenda, i problemi di Roma non c'entrano niente con le persone che vivono 'accampate in mezzo a… - VAIstradeanas : 12:56 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - TuttoSuRoma : RT @astralmobilita: ??? #SS1 #Aurelia Rimosso #incidente altezza #CastelDiGuido Traffico scorrevole ? #Roma @WazeLazio #viabiliLAZ http… - LuceverdeRoma : ??#Roma #traffico - Via Flaminia Nuova ??????Code tra Via di Grottarossa e Saxa Rubra > Raccordo Anulare #Luceverde #Lazio -