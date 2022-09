Gli spettacoli nei quartieri di Milano del Teatro “La Scala” (Di martedì 20 settembre 2022) Life&People.it Il Teatro più importante d’Italia esce dal suo habitat naturale e si immerge nella periferie della città meneghina. Sono ben ventidue gli spettacoli che La Scala terrà in giro per Milano, precisamente dal 27 settembre al 1 ottobre (tutti gratuiti ma con obbligo di prenotazione), allestiti in zone periferiche della metropoli con il fine di far conoscere anche nei quartieri più difficili l’arte e la meraviglia della filarmonica, del corpo di ballo e gli allievi dell’Accademia del prestigioso Teatro. Un’iniziativa per attrarre nuovi spettatori e ispirare i più piccoli Il progetto è stato fortemente voluto da Dominique Meyer, Sovrintendente della Scala, proprio per incuriosire nuovi potenziali spettatori e ispirare i giovanissimi a intraprendere, in ... Leggi su lifeandpeople (Di martedì 20 settembre 2022) Life&People.it Ilpiù importante d’Italia esce dal suo habitat naturale e si immerge nella periferie della città meneghina. Sono ben ventidue gliche Laterrà in giro per, precisamente dal 27 settembre al 1 ottobre (tutti gratuiti ma con obbligo di prenotazione), allestiti in zone periferiche della metropoli con il fine di far conoscere anche neipiù difficili l’arte e la meraviglia della filarmonica, del corpo di ballo e gli allievi dell’Accademia del prestigioso. Un’iniziativa per attrarre nuovi spettatori e ispirare i più piccoli Il progetto è stato fortemente voluto da Dominique Meyer, Sovrintendente della, proprio per incuriosire nuovi potenziali spettatori e ispirare i giovanissimi a intraprendere, in ...

