Acerbi | “I social massacrano | ci deve essere un limite | serve atteggiamento giusto”

deliux9 : Perfetto Acerbi. I social danno sfogo all’emotività del momento, sopratutto perché la maggioranza nemmeno ci mette… - MarisciaFox : RT @marifcinter: #Acerbi: 'I tifosi hanno diritto di fischiare e contestare, pure sui social, però ci deve essere un limite. Bisogna essere… - ScMotorieSelmi : Calcio: Acerbi 'i social massacrano, ci deve essere un limite' - ibrahimovicdead : RT @marifcinter: #Acerbi: 'I tifosi hanno diritto di fischiare e contestare, pure sui social, però ci deve essere un limite. Bisogna essere… - DaniloBatresi : RT @marifcinter: #Acerbi: 'Gli interisti avevano un'idea sbagliata di me, ora sono contento di essere all'Inter e voglio dare il massimo, c… -

Lo ha detto Francesco, ai microfoni di Rai Sport, dal ritiro azzurro. "I tifosi hanno diritto a fischiare e contestare, pure sui, però ci deve essere un limite - ha continuato il ...Sono le parole di Francesco, intervistato da RaiSport a Coverciano. Il difensore azzurro ha ... "Gli insulti li prendi ovunque vai, anche suidove se fai una partita bene sei un fenomeno ...(ANSA) - FIRENZE, 20 SET - "Gli interisti avevano un'idea sbagliata di me, ora sono contento di essere all'Inter e voglio dare il massimo, come ho sempre fatto. Purtroppo sui social ...Le parole del difensore azzurro durante il ritiro a Coverciano: "Questa Nazionale ha bisogno di applausi. Gruppo Ci sono tanti giovani e noi un po' più anziani per aiutarli" ...