Ponte Morandi, Autostrade e Spea non saranno responsabili civili (Di lunedì 19 settembre 2022) Autostrade e Spea non saranno responsabili civili al processo per il crollo del Ponte Morandi che il 14 agosto 2018 causò 43 vittime. È questa la decisione del tribunale di Genova che ha così accolto la richiesta di esclusione avanzata la scorsa settimana dai legali delle due società, con il parere favorevole anche dei pm. Il Tribunale di Genova ha deciso. Autostrade e Spea non saranno responsabili civili al processo per il crollo del Ponte Morandi Dunque, in caso di condanna, saranno i singoli imputati – in tutto sono 59 – a pagare i risarcimenti ai familiari delle vittime del crollo del Ponte ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 19 settembre 2022)nonal processo per il crollo delche il 14 agosto 2018 causò 43 vittime. È questa la decisione del tribunale di Genova che ha così accolto la richiesta di esclusione avanzata la scorsa settimana dai legali delle due società, con il parere favorevole anche dei pm. Il Tribunale di Genova ha deciso.nonal processo per il crollo delDunque, in caso di condanna,i singoli imputati – in tutto sono 59 – a pagare i risarcimenti ai familiari delle vittime del crollo del...

