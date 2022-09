Nedved si fionda sul mercato | un fenomeno vero in Portogallo

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 19 settembre 2022) Pavelha saputo essere considerato sempre di più come uno dei migliori dirigenti in Italia e per questo sta provando una trattativa. La Champions League sicuramente è la più importante competizione a livello internazionale, per questo motivo attraverso le sue partite si ha sempre opportunità di poter trovare ispirazione per il, con Pavelche sembra aver trovato uncampione. LaPresseLa stagione della Juventus è iniziata davnel peggiore dei modi, con una serie di sconfitte in Champions League che hanno già minato il percorso nella più importante competizione internazionale. Bisognerà dunque cercare di correre immediatamente ai ripari, anche perché la speranza è di poter escludere completamente l’eliminazione totale dalle coppe europee, vedendo infatti come la quarta forza ...