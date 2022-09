Messico, forte terremoto di magnitudo 7.4 in Michoacán (Di lunedì 19 settembre 2022) Una scossa di magnitudo 7.4 è stata avvertita oggi in Messico, con epicentro a Coalcomán, una municipalità dello stato di Michoacán, nel Messico centrale. Lo ha reso noto il Centro sismologico ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 settembre 2022) Una scossa di7.4 è stata avvertita oggi in, con epicentro a Coalcomán, una municipalità dello stato di, nelcentrale. Lo ha reso noto il Centro sismologico ...

