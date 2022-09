Mazda MX - 5, raduno da Guinness World Record per la spider più amata (Di lunedì 19 settembre 2022) Primato mondiale di amore per Mazda MX - 5, la spider più venduta e amata della storia. Con 707 vetture il raduno dei Record MX - 5, che si è tenuto il 18 settembre all'Autodromo di Modena, ottiene ... Leggi su motori.quotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) Primato mondiale di amore perMX - 5, lapiù venduta edella storia. Con 707 vetture ildeiMX - 5, che si è tenuto il 18 settembre all'Autodromo di Modena, ottiene ...

ferrarintheart : Oggi mega raduno di Mazda MX-5 all'autodromo di Modena in cui si vuole fare un guinnes word record, con la partecip… - zazoomblog : Mazda - Raduno MX-5 a Modena si prova a battere il Guinness - #Mazda #Raduno #Modena #prova #battere - Automoto_it : La piccola Miata è già una macchina dei record, essendo di fatto la spider più venduta di sempre, ma al raduno all'… - avespartacus : RT @Motor1italia: ?? A tutti i miatisti, pronti per il raduno più 'affollato' del mondo? Ci saremo anche noi! #mazdamx5miata - Motor1italia : ?? A tutti i miatisti, pronti per il raduno più 'affollato' del mondo? Ci saremo anche noi! #mazdamx5miata -