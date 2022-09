Malattia di Crohn, primo ok Ema per inibitore di Il-23 (Di lunedì 19 settembre 2022) Roma, 19 set. (Adnkronos Salute) - Il Comitato per i medicinali ad uso umano (Chmp, Committee for medicinal poducts for human use) dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema, European Medicines Agency) ha rilasciato oggi il parere positivo per l'approvazione dell'inibitore dell'interleuchina (Il) 23 risankizumab (Skyrizi*, 600 mg per via intravenosa come dose d'induzione e 360 mg per via sottocutanea come mantenimento) per il trattamento della Malattia di Crohn attiva da moderata a severa negli adulti che hanno avuto una risposta inadeguata, una perdita di risposta o una intolleranza alla terapia convenzionale o ai biologici. Lo annuncia, in una nota AbbVie, azienda biofarmaceutica produttrice del farmaco. “Grazie ai risultati degli studi clinici continuiamo a registrare importanti progressi nell'ambito del trattamento delle patologie ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) Roma, 19 set. (Adnkronos Salute) - Il Comitato per i medicinali ad uso umano (Chmp, Committee for medicinal poducts for human use) dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema, European Medicines Agency) ha rilasciato oggi il parere positivo per l'approvazione dell'dell'interleuchina (Il) 23 risankizumab (Skyrizi*, 600 mg per via intravenosa come dose d'induzione e 360 mg per via sottocutanea come mantenimento) per il trattamento delladiattiva da moderata a severa negli adulti che hanno avuto una risposta inadeguata, una perdita di risposta o una intolleranza alla terapia convenzionale o ai biologici. Lo annuncia, in una nota AbbVie, azienda biofarmaceutica produttrice del farmaco. “Grazie ai risultati degli studi clinici continuiamo a registrare importanti progressi nell'ambito del trattamento delle patologie ...

