Lega, bagno di folla per Salvini a Pontida – Video (Di domenica 18 settembre 2022) (Adnkronos) – bagno di folla per Matteo Salvini a Pontida. Appena arrivato sul pratone, il segretario della Lega ha costeggiato le transenne sotto al palco, concendendosi a abbracci e selfie. In camicia, abbigliamento casual è tampinato da decine di cameraman e di cronisti. A breve iniziereanno gli interventi sul palco, mentre decine sono i Video finora proiettati dai maxi schermi sul palco, con i sindaci eletti dal Carroccio, che dichiarano la loro fiducia nel leader, 'recitando' il credo in Matteo Salvini, slogan della campagna elettorale. L'articolo proviene da Italia Sera.

