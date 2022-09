Sicilia | rissa sul palco tra due politici | il video choc

Leggi su tvzap

(Di sabato 17 settembre 2022) Oltre alle elezioni politiche a livello nazionale, il prossimo 25 settembre si terranno anche le elezioni regionali in, per eleggere il nuovo presidente della Regione. Per queste votazioni sono già stati presentati i simboli e le liste dei candidati: adesso l’isola è alle prese con una doppia campagna elettorale. Un dibattito tra dueha infiammato ildi Furci Siculo, in provincia di Messina, che per poco non si è trasformato in un ring. Cos’è successo?intra dueL’episodio ha avuto luogo a Furci Siculo, in provincia di Messina. È accaduto lo scorso 14 settembre durante il comizio di Cateno De Luca, uno dei candidati a governatore della Regione. Tutto è esploso quando l’ex sindaco di Messina, ragionando sui possibili eletti alle Politiche, ...