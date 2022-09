Outback | la recensione | sperduti nell' Australia più selvaggia | tra scorpioni e serpenti

(Di sabato 17 settembre 2022) Ladi: grazie all'uscita Midnigh Factory abbiamo scoperto un survival movieno del 2019, con una coppia di ragazzi americani che si perdepiù ostile e. Grazie all'uscita targata Midnight Factory, l'etichetta horror di Plaion Pictures, è finalmente disponibile un thriller-horrorno del 2019 diretto da Mike Green, tratto da una storia vera accaduta alcuni anni fa. Come vedremodi, si tratta di un angosciante survival movie che in pratica vede solo due attori al centro della vicenda, un ragazzo e una ragazza americani che per alcune gravi imprudenze si ritrovanoin un territorio selvaggio e ostile ...

MSD - masedomani.com

Come vedremo nelladi, si tratta di un angosciante_ survival movie_ che in pratica vede solo due attori al centro della vicenda, un ragazzo e una ragazza americani che per alcune ...Gold è stato girato nel vero inospitaleaustraliano, in cui reali tempeste di sabbia hanno in parte messo a rischio la produzione. I sandstorm che vediamo nel film sono stati catturati ... OUTBACK: il survival thriller australiano in dvd e bluray Midnight Factory La recensione di Outback: grazie all'uscita Midnigh Factory abbiamo scoperto un survival movie australiano del 2019, con una coppia di ragazzi americani che si perde nell'Australia più ostile e selvag ...