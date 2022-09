Formazioni ufficiali Spezia Sampdoria: le scelte degli allenatori (Di sabato 17 settembre 2022) Le Formazioni ufficiali di Spezia Sampdoria match valido per la 7ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Spezia Sampdoria, match valido per la 7ª giornata di Serie A 2022/2023. Spezia (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Kovalenko, Bourabia, Bastoni, Reca; Gyasi, Nzola. All. Gotti Sampdoria (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Murillo, Augello; Rincon, Villar; Leris Sabiri, Djuricic; Caputo. All. Conti L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 settembre 2022) Ledimatch valido per la 7ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 7ª giornata di Serie A 2022/2023.(3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Kovalenko, Bourabia, Bastoni, Reca; Gyasi, Nzola. All. Gotti(4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Murillo, Augello; Rincon, Villar; Leris Sabiri, Djuricic; Caputo. All. Conti L'articolo proviene da Calcio News 24.

