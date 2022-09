Conferenza stampa Inzaghi: «Udinese tre le più in forma. Giocare ogni tre giorni non semplice» (Di sabato 17 settembre 2022) L’allenatore dell’Inter Inzaghi ha parlato alla vigilia della partita contro l’Udinese Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato ai canali ufficiali nerazzurri alla vigilia della partita contro l’Udinese. MOMENTO – «Arriviamo da due vittorie consecutive, sappiamo che giocando ogni tre giorni non è semplice, ad Udine non è facile, affronteremo un avversario che sta molto bene. Il leader dell’Inter è il gruppo? Assolutamente sì, giocando così tanto ho bisogno di tutti». UDINE – «Bisognerà fare una partita di corsa, aggressività, determinazione: troviamo la squadra con la miglior striscia in campionato. Sicuramente è tra le più in forma, vengono da 4 vittorie di fila, meritate e volute. Troveremo una squadra ostica, dovremo affrontarla ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 settembre 2022) L’allenatore dell’Interha parlato alla vigilia della partita contro l’Simone, allenatore dell’Inter, ha parlato ai canali ufficiali nerazzurri alla vigilia della partita contro l’. MOMENTO – «Arriviamo da due vittorie consecutive, sappiamo che giocandotrenon è, ad Udine non è facile, affronteremo un avversario che sta molto bene. Il leader dell’Inter è il gruppo? Assolutamente sì, giocando così tanto ho bisogno di tutti». UDINE – «Bisognerà fare una partita di corsa, aggressività, determinazione: troviamo la squadra con la miglior striscia in campionato. Sicuramente è tra le più in, vengono da 4 vittorie di fila, meritate e volute. Troveremo una squadra ostica, dovremo affrontarla ...

Palazzo_Chigi : In diretta la conferenza stampa del Presidente Draghi con il Ministro dell'Economia e delle Finanze Franco, il Mini… - Agenzia_Ansa : FLASH | Con un 'no' secco il premier, Mario Draghi, in una conferenza stampa sul dl aiuti ter, ha risposto alla dom… - lucatelese : ++ Draghi: “io disponibile a un secondo mandato? No” ++ (ANSA) - ROMA, 16 SET - 'No'. Con un 'no' secco il premier,… - EdoJuve67 : @davide_terruzzi Forse abbiamo sentito 2 conferenze diverse: in quella che ho sentito io ha detto di aver sbagliato… - 27Peppe : RT @giacomo1994_: E comunque ho trovato la conferenza stampa di Allegri molto più interessante del solito. Mi hanno colpito in particolare… -