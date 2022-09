Pnrr: Draghi, 'revisione? Non è fatto ideologico ma pragmatico, non è questione dirimente' (Di venerdì 16 settembre 2022) Roma, 16 set (Adnkronos) - Su una eventuale revisione del Pnnr "cerchiamo di capire: quello che si può rivedere è quello che non è stato bandito. Quasi tutto è stato bandito, c'è poco da rivedere". Lo ha detto Mario Draghi. "Se ci sono programmi sostituiti con altri, una revisione del genere non trova ostacoli. Suggerirei di affrontare la questione non come un fatto ideologico ma pragmatico -ha spiegato il premier-. Detto questo, non riesco a capire come questa possa diventare una questione così dirimente per il Paese, ma alcune percezioni mi mancano". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) Roma, 16 set (Adnkronos) - Su una eventualedel Pnnr "cerchiamo di capire: quello che si può rivedere è quello che non è stato bandito. Quasi tutto è stato bandito, c'è poco da rivedere". Lo ha detto Mario. "Se ci sono programmi sostituiti con altri, unadel genere non trova ostacoli. Suggerirei di affrontare lanon come unma-ha spiegato il premier-. Detto questo, non riesco a capire come questa possa diventare unacosìper il Paese, ma alcune percezioni mi mancano".

