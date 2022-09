Il successo? Tutta una questone di Lato B | La scienza lo dimostra e i ricercatori vincono l’IgNobel 2022 (Di venerdì 16 settembre 2022) Non è un Nobel, bensì un Ignobel, qualcosa di meno, ma che ci dice in realtà qualcosa di più sulla scienza per come la conosciamo. Stanchi delle classiche cerimonie pompose che premiano l’eccellenza, il meglio del meglio alla ricerca ancora di qualcosa di meglio, che alzi sempre l’asticella della conoscenza, facendoci sentire al contempo ancora più ignoranti di quanto già non siamo? Bene, allora dimenticate tutti i premi lettarari, giornalistici e i vari Nobel. Fonte: YouTubeE’ arrivato, infatti, il momento di ridere, prendere la vita con filosofia e accettare la scienza sotto Tutta una luce nuova, ma ugualmente “brillante”. Chi di voi conosce i premi IgNobel? Non è un vero e proprio Nobel, si tratta in realtà di qualcosa di meno, ma che ci dice qualcosa di più sulla scienza e sulla sua divulgazione. ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 16 settembre 2022) Non è un Nobel, bensì un Ignobel, qualcosa di meno, ma che ci dice in realtà qualcosa di più sullaper come la conosciamo. Stanchi delle classiche cerimonie pompose che premiano l’eccellenza, il meglio del meglio alla ricerca ancora di qualcosa di meglio, che alzi sempre l’asticella della conoscenza, facendoci sentire al contempo ancora più ignoranti di quanto già non siamo? Bene, allora dimenticate tutti i premi lettarari, giornalistici e i vari Nobel. Fonte: YouTubeE’ arrivato, infatti, il momento di ridere, prendere la vita con filosofia e accettare lasottouna luce nuova, ma ugualmente “brillante”. Chi di voi conosce i premi IgNobel? Non è un vero e proprio Nobel, si tratta in realtà di qualcosa di meno, ma che ci dice qualcosa di più sullae sulla sua divulgazione. ...

