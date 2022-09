venti4ore : Coronavirus, 84 nuovi casi in provincia di Lucca - salutegreen24 : (Adnkronos) - Covid in Italia, cala l'incidenza con 186 casi su 100mila abitanti mentre l'indice Rt resta stabile a… - VivereCastello : COVID Umbria (16/09): 384 nuovi casi nelle ultime 24 ore; registrati 2 decessi - VivereGubbio : COVID Umbria (16/09): 384 nuovi casi nelle ultime 24 ore; registrati 2 decessi - VivereSpoleto : COVID Umbria (16/09): 384 nuovi casi nelle ultime 24 ore; registrati 2 decessi -

Agenzia ANSA

Continuano a calare i contagi danel mondo e anche in Italia, cosi' come si conferma la diminuzione dei decessi nel nostro Paese. Un trend che indica un andamento al momento positivo dell'epidemia ma che non deve spingere ad ...... mentre l'Rt basato suicon ricovero ospedaliero e' in leggera diminuzione a 0,81 e sotto la soglia epidemica, dallo 0,88 fotografato il 31 agosto. In discesa anche la presenza di pazienti... Covid: casi e decessi in calo. Gimbe: "Piano scuola inadeguato" - Italia Roma, 16 set. (Adnkronos Salute) - Prosegue il momento positivo della curva epidemiologica Covid-19 in Italia.Continuano a calare i contagi da Covid nel mondo e anche in Italia, cosi' come si conferma la diminuzione dei decessi nel nostro Paese. Un trend ...