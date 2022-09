ASCOLTI TV 15 SETTEMBRE 2022: RICOMINCIO DA ME (13,5%), DEL DEBBIO (8,5%), VESPA (7%), FORMIGLI, OTTIMI I DELITTI IN PARADISO (8,1%), LA PRIMA DI X-FACTOR (Di venerdì 16 settembre 2022) ASCOLTI TV 15 SETTEMBRE 2022 · Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Rassegna Stampa – xTg1 – xTg1 Mattina – xUnoMattina – xStorie Italiane – 734 19.10 + 854 17.80È Sempre Mezzogiorno! – 1533 16.20Tg1 – xOggi è un Altro Giorno – 1547 16.40PARADISO delle Signore – xTg1 – xPres. Vita in Diretta – 1411 17.80Vita in Diretta – 1859 22.60Reazione a Catena – xReazione a Catena – xTg1 – xSoliti Ignoti – xPorta a Porta – x x x xMi Chiamo Sam – x PRIMA Pagina – xTg5 – xMattino 5 News – xMattino 5 News – xForum – xTg5 – xBeautiful – xUna Vita – xUn Altro Domani – xTerra Amara – xPomeriggio 5 – xPomeriggio 5 – xCaduta Libera – xCaduta Libera – xTg5 – xPaperissima Sprint – xRICOMINCIO da Me – x x x xTg5 + Shades of Blue – x Heartland ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 16 settembre 2022)TV 15· Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Rassegna Stampa – xTg1 – xTg1 Mattina – xUnoMattina – xStorie Italiane – 734 19.10 + 854 17.80È Sempre Mezzogiorno! – 1533 16.20Tg1 – xOggi è un Altro Giorno – 1547 16.40delle Signore – xTg1 – xPres. Vita in Diretta – 1411 17.80Vita in Diretta – 1859 22.60Reazione a Catena – xReazione a Catena – xTg1 – xSoliti Ignoti – xPorta a Porta – x x x xMi Chiamo Sam – xPagina – xTg5 – xMattino 5 News – xMattino 5 News – xForum – xTg5 – xBeautiful – xUna Vita – xUn Altro Domani – xTerra Amara – xPomeriggio 5 – xPomeriggio 5 – xCaduta Libera – xCaduta Libera – xTg5 – xPaperissima Sprint – xda Me – x x x xTg5 + Shades of Blue – x Heartland ...

fabiofabbretti : Boom di #TerraAmara che si riporta al 24.7%. Ne giova #Pomeriggio5 (20.9% e 18.3%) vs #LaVitaInDiretta (22.6%). Mat… - Mattiabuonocore : Ascolti TV | Giovedì 15 Settembre 2022. Vince Ricomincio da Me (13.5%). Floppa Porta a Porta (7%) - fabiofabbretti : Floppa lo speciale di #PortaaPorta (7%), battuto da #RicomincioDaMe (13.5%), #DelittiInParadiso (8.1%) e… - zazoomblog : ASCOLTI TV 15 SETTEMBRE 2022: RICOMINCIO DA ME VESPA DEL DEBBIO FORMIGLI LA PRIMA DI X-FACTOR - #ASCOLTI… - tvblogit : Ascolti tv giovedì 15 settembre 2022: Speciale Porta a Porta, Ricomincio da me, X Factor -