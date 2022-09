Aiuti ter in CdM con dotazione di 13 miliardi. Strappo su concessioni (Di venerdì 16 settembre 2022) È atteso sul tavolo del Consiglio dei ministri che prenderà il via oggi alle 11 a Palazzo Chigi il decreto Aiuti ter chiamato ad approvare la nuova tranche di Aiuti a famiglie e imprese, le cui risorse, tra i 6,2 miliardi autorizzati dal Parlamento e le nuove poste, potrebbero superare i 13 miliardi. In CdM al centro dello scontro politico anche la mappatura di tutte le concessioni di beni pubblici (compresi balneari e ambulanti), uno dei primi decreti attuativi della legge sulla Concorrenza, che ha come obiettivi quelli di dare “massima pubblicità e trasparenza dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori”. Disaccoppiamento del gas dall’elettricità I partiti convergono sulla necessità di procedere indipendentemente dalla Ue al disaccoppiamento del gas ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 16 settembre 2022) È atteso sul tavolo del Consiglio dei ministri che prenderà il via oggi alle 11 a Palazzo Chigi il decretoter chiamato ad approvare la nuova tranche dia famiglie e imprese, le cui risorse, tra i 6,2autorizzati dal Parlamento e le nuove poste, potrebbero superare i 13. In CdM al centro dello scontro politico anche la mappatura di tutte ledi beni pubblici (compresi balneari e ambulanti), uno dei primi decreti attuativi della legge sulla Concorrenza, che ha come obiettivi quelli di dare “massima pubblicità e trasparenza dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori”. Disaccoppiamento del gas dall’elettricità I partiti convergono sulla necessità di procedere indipendentemente dalla Ue al disaccoppiamento del gas ...

