Truffa a Siena, si spacciano per Keanu Reeves e rubano 20mila euro a un 60enne (Di giovedì 15 settembre 2022) Ventimila euro di versamenti per poter fare amicizia con l'attore Keanu Reeves, con la promessa del regalo di un anello con brillanti e di altri doni. Questa la Truffa messa in atto ai danni di un 60enne di Siena. L'uomo credeva di essere entrato in contatto con la star del cinema americano, con cui aveva iniziato scambiarsi messaggi via chat. Da novembre del 2020 fino a febbraio 2021 i Truffatori sentivano quotidianamente l'uomo, tant'è che quest'ultimo credeva di aver stretto un vero legame con il protagonista di Matrix. I ladri utilizzavano anche la tecnologia del deepfake per "impersonare" Reeves e farsi vedere dal senese. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 15 settembre 2022) Ventimiladi versamenti per poter fare amicizia con l'attore, con la promessa del regalo di un anello con brillanti e di altri doni. Questa lamessa in atto ai danni di undi. L'uomo credeva di essere entrato in contatto con la star del cinema americano, con cui aveva iniziato scambiarsi messaggi via chat. Da novembre del 2020 fino a febbraio 2021 itori sentivano quotidianamente l'uomo, tant'è che quest'ultimo credeva di aver stretto un vero legame con il protagonista di Matrix. I ladri utilizzavano anche la tecnologia del deepfake per "impersonare"e farsi vedere dal senese.

