Salvini: l'autonomia non danneggia il Sud, significa meno sprechi (Di giovedì 15 settembre 2022) "Se l'autonomia danneggia il Sud? È vero l'esatto contrario. L'autonomia significa meno sprechi. I cittadini campani sono tra quelli che pagano la tassa dei rifiuti più cara d'Italia per essere in ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 settembre 2022) "Se l'il Sud? È vero l'esatto contrario. L'. I cittadini campani sono tra quelli che pagano la tassa dei rifiuti più cara d'Italia per essere in ...

AngeloCiocca : Come ha già detto #Salvini, ribadiamo a chi ce lo chiede che l’autonomia costa zero e fa bene allo Stato. Aiuta i c… - popoloZeta : RT @RobertaFerrero4: #SALVINI: “LA LEGA ERA, È E RESTA UN BALUARDO PER LA DIFESA DEI TERRITORI E PER L’AUTONOMIA. NEL PROGRAMMA DEL CENTROD… - CRESCENZO_ : RT @_PaoloRusso_: Salvini dice che l’autonomia differenziata è un vantaggio per il Sud. Se la tenesse! #PrimaICittadiniUgualiInTuttaItalia… - _PaoloRusso_ : Salvini dice che l’autonomia differenziata è un vantaggio per il Sud. Se la tenesse!… - RobertaFerrero4 : #SALVINI: “LA LEGA ERA, È E RESTA UN BALUARDO PER LA DIFESA DEI TERRITORI E PER L’AUTONOMIA. NEL PROGRAMMA DEL CENT… -