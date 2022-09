“Questa ce la segniamo…”. Federica Sciarelli, inizio “col botto” a ‘Chi l’ha visto?’ (Di giovedì 15 settembre 2022) Federica Sciarelli è tornata. Mercoledì 14 settembre 2022, dopo la consueta pausa estiva, la giornalista e conduttrice era di nuovo in diretta dagli studi di Rai 3 per dare inizio a una nuova edizione di ‘Chi l’ha visto?’. Ormai veterana del programma amatissimo che si occupa di scomparsi e principali casi di cronaca, si è di recente aperta in un’intervista al settimanale NuovoTv. “È un programma duro il mio, ho più volte pensato di lasciare per dare spazio ad altri giornalisti – ha raccontato Federica Sciarelli al magazine – Di solito nessuno vuole lasciare la poltrona ma io, da buona giornalista, avendo un animo curioso, volevo farlo”. Federica Sciarelli torna a ‘Chi l’ha visto?’, la frase ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 15 settembre 2022)è tornata. Mercoledì 14 settembre 2022, dopo la consueta pausa estiva, la giornalista e conduttrice era di nuovo in diretta dagli studi di Rai 3 per darea una nuova edizione divisto?’. Ormai veterana del programma amatissimo che si occupa di scomparsi e principali casi di cronaca, si è di recente aperta in un’intervista al settimanale NuovoTv. “È un programma duro il mio, ho più volte pensato di lasciare per dare spazio ad altri giornalisti – ha raccontatoal magazine – Di solito nessuno vuole lasciare la poltrona ma io, da buona giornalista, avendo un animo curioso, volevo farlo”.torna avisto?’, la frase ...

MARCOPACI13 : RT @GabboAntoninoN1: @juventusfc Se segniamo subito e ci pareggiano perchè smettiamo di giocare. E non segniamo subito e facciamo una fatic… - ManuelaFioren : RT @BimbePeppe: #Salvini: 'Mai chiesti e mai presi soldi dalla Russia. L'unica cosa che ho portato via da Mosca sono Masha e Orso per mia f… - domenico_damore : RT @BimbePeppe: #Salvini: 'Mai chiesti e mai presi soldi dalla Russia. L'unica cosa che ho portato via da Mosca sono Masha e Orso per mia f… - BCarburanti : RT @BimbePeppe: #Salvini: 'Mai chiesti e mai presi soldi dalla Russia. L'unica cosa che ho portato via da Mosca sono Masha e Orso per mia f… - Filippo10561745 : @francescoceccot Non sappiamo giocare un al calcio questa è la verità abbiamo comprato il miglior difensore e il p… -

'escludiamo un governo di larghe intese' " questa ce la segniamo! durante il dibattito.. Paola Di Caro per il 'Corriere della Sera' confronto enrico letta giorgia meloni corriere Un'ora e mezza di botta e risposta - con regole ferree, due minuti e mezzo ciascuno per le domande uguali per ... Diretta/ Italia Croazia (risultato finale 10 - 11): Settebello eliminato in semifinale ... azzurre in semifinale! Inizia il secondo quarto: segniamo subito noi con Fondelli, ma poi una ... anche la semifinale degli Europei pallanuoto 2022, come tutte le partite del Settebello in questa ... Paola Di Caro per il 'Corriere della Sera' confronto enrico letta giorgia meloni corriere Un'ora e mezza di botta e risposta - con regole ferree, due minuti e mezzo ciascuno per le domande uguali per ...... azzurre in semifinale! Inizia il secondo quarto:subito noi con Fondelli, ma poi una ... anche la semifinale degli Europei pallanuoto 2022, come tutte le partite del Settebello in...