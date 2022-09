Grande Fratello Vip: svelato il cast completo con 23 gieffini (Di giovedì 15 settembre 2022) Quest’anno il cast del Grande Fratello Vip non è stato presentato sulla copertina di Tv Sorrisi e Canzoni. Alfonso Signorini ha cercato di mantenere il segreto sui vipponi, ma stamani Davide Maggio ha svelato la lista dei 23 gieffini che lunedì 19 settembre varcheranno la porta rossa. Ci sarà davvero Elenoire Ferruzzi, ma anche Patrizia Rossetti, il conduttore Marco Bellavia, l’ex tronista Daniele Del Moro, Gegia e l’ex di Taylor Mega Alberto De Pisis. Ecco il cast del #GFVip anticipato da @davidemaggio Marco Bellavia Giovanni Ciacci George Ciupilan Sofia Giaele De Donà Alberto De Pisis Daniele Del Moro Edoardo Donnamaria Elenoire Ferruzzi Antonella Fiordelisi Gegia Charlie Gnocchi Wilma Goich Ginevra Lamborghini — cheTVfa.it (@cheTVfa) September 15, 2022 Grande ... Leggi su biccy (Di giovedì 15 settembre 2022) Quest’anno ildelVip non è stato presentato sulla copertina di Tv Sorrisi e Canzoni. Alfonso Signorini ha cercato di mantenere il segreto sui vipponi, ma stamani Davide Maggio hala lista dei 23che lunedì 19 settembre varcheranno la porta rossa. Ci sarà davvero Elenoire Ferruzzi, ma anche Patrizia Rossetti, il conduttore Marco Bellavia, l’ex tronista Daniele Del Moro, Gegia e l’ex di Taylor Mega Alberto De Pisis. Ecco ildel #GFVip anticipato da @davidemaggio Marco Bellavia Giovanni Ciacci George Ciupilan Sofia Giaele De Donà Alberto De Pisis Daniele Del Moro Edoardo Donnamaria Elenoire Ferruzzi Antonella Fiordelisi Gegia Charlie Gnocchi Wilma Goich Ginevra Lamborghini — cheTVfa.it (@cheTVfa) September 15, 2022...

