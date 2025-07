Attivazioni non richieste di luce e gas Federconsumatori | Attenzione alle truffe

Attivazioni non richieste di luce e gas sono purtroppo sempre più frequenti, con truffe che colpiscono cittadini ignari e impreparati. Federconsumatori Lucca si mobilita per difendere i diritti dei consumatori, segnalando le pratiche scorrette e ottenendo rimborsi importanti. È fondamentale restare vigili e conoscere i propri diritti per evitare di cadere vittima di truffe. Uno dei casi più eclatanti ha riguardato una...

Lucca, 9 luglio 2025 - Truffe, attivazioni non richieste, firme false e forniture mai sottoscritte: continua a crescere il numero di cittadini che si ritrovano clienti di gestori mai contattati. Una situazione sempre più diffusa anche nel territorio lucchese, dove Federconsumatori ha raccolto diverse segnalazioni, riuscendo a far valere i diritti dei consumatori e a ottenere rimborsi significativi. Uno dei casi più eclatanti ha riguardato una cittadina lucchese che, pur non avendo mai aderito a una nuova fornitura, ha ricevuto bollette da un gestore sconosciuto. Per evitare il distacco del servizio, ha pagato quanto richiesto, affidandosi poi a Federconsumatori per fare chiarezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Attivazioni non richieste di luce e gas, Federconsumatori: "Attenzione alle truffe"

