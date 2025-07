Quel bar è un covo di pregiudicati | il questore lo chiude per 15 giorni

Il bar 232, tristemente noto come rifugio di pregiudicati, chiuso dal questore di Agrigento per 15 giorni, solleva un grave interrogativo sulla sicurezza e il controllo del territorio. Le indagini del commissariato hanno evidenziato un'insana frequentazione da parte di soggetti con precedenti penali, rendendo necessario un intervento deciso per tutelare la comunità. Il provvedimento di sospensione, notificato al titolare, avrà una validità di...

Il questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, ha disposto la chiusura di un bar dopo che le indagini del commissariato hanno consentito di accertare che il locale era frequentato in maniera abituale da pregiudicati. Il provvedimento di sospensione, notificato al titolare, avr√† una validit√† di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: questore - pregiudicati - covo - chiude

Locale del centro di Foggia frequentato da pregiudicati: il Questore lo chiude per 7 giorni - Il Questore di Foggia ha disposto la chiusura per 7 giorni di un locale del centro, noto per la presenza di pregiudicati.

@Questore Vai su X

Quel bar è un covo di pregiudicati: il questore lo chiude per 15 giorni; Covo di pregiudicati e rischi per la salute dei clienti: chiuso il ristorante; Ancona. Il Questore chiude un bar, covo di pregiudicati.

Ancona, il bar era diventato un covo di pregiudicati: il questore lo chiude per una settimana - MSN - Il Questore di Ancona, Cesare Capocasa, ha disposto la sospensione della licenza per un bar situato vicino al centro della città, a causa della presenza abituale di pregiudicati e di ... Si legge su msn.com

Ancona, il bar era diventato un covo di pregiudicati: il questore lo chiude per una settimana - Corriere Adriatico - Il Questore di Ancona, Cesare Capocasa, ha disposto la sospensione della licenza per un bar situato vicino al centro della città, a causa della presenza abituale di pregiudicati e di episodi ... Scrive corriereadriatico.it