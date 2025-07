Da "Buongiorno mamma" ai "Cesaroni", le fiction Mediaset 2025-2026 promettono di emozionare e coinvolgere il pubblico con storie avvincenti e personaggi indimenticabili. Dopo un’estate di repliche, il panorama televisivo si rinnova con produzioni di grande qualità , tra grandi ritorni e novità entusiasmanti. Preparatevi a scoprire i titoli che animeranno le sere di casa vostra, perché il meglio sta per arrivare, e non vediamo l’ora di svelarvelo.

Come sempre accade, i mesi caldi sono caratterizzati da repliche e programmi “riempitivi”. Il pubblico deve avere pazienza e lo sa bene. Nel caso di Mediaset, però, è stato realizzato un gran lavoro per proporre un palinsesto autunnale e invernale di grande interesse. Ecco, dunque, le fiction di Canale 5 che arriveranno tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. Un catalogo molto ricco, che vanta sia progetti nuovi che grandi ritorni, come I Cesaroni, giĂ attesissimo e molto discusso. Le nuove fiction di Canale 5 2025-26. Titolo Descrizione Protagonista Alex Bravo – Poliziotto a modo suo Un poliziotto scanzonato, la cui vita sta per essere sconvolta Marco Bocci Buongiorno, mamma! La famiglia Borghi alle prese con nuove sfide e ritorni inattesi Raoul Bova A testa alta La vita perfetta di una donna è sconvolta da un filmato rubato Sabrina Ferilli Vanina – Un vicequestore a Catania Le nuove indagini di Vanina Guarrisi: i romanzi adattati Giusy Buscemi Una nuova vita Due genitori alle prese con la ricerca di una veritĂ scomoda Anna Valle Colpa dei sensi Un triangolo passionale e doloroso, dai risvolti drammatici Gabriel Garko, Anna Safroncik I Cesaroni – Il ritorno I Cesaroni tornano per salvare la bottiglieria di famiglia Claudio Amendola Erica Una scrittrice in cerca d’ispirazione trova delitti da risolvere Vanessa Incontrada Viola come il mare Viola tenta di dimenticare Francesco ma il destino Francesca Chillemi; Rodrigo Guirao Il Don Prete con passato da pugile opera per la periferia Protagonista da scegliere Alex Bravo – Poliziotto a modo suo, trama e cast. 🔗 Leggi su Dilei.it