Riconferma supplenti di sostegno 2025 26 domanda dal 17 luglio con priorità tra le 150 preferenze

Se sei un docente di sostegno o una famiglia interessata, segnate in agenda il 17 luglio: partirà la fase di riconferma delle supplenze per l’anno scolastico 2025/26. Grazie al DM 32/2025, si apre un'importante opportunità per garantire continuità e stabilità nel percorso educativo degli studenti. La procedura, accessibile sulla piattaforma POLIS, permette di confermare la propria disponibilità tra le 150 preferenze. Scopriamo insieme come assicurare un futuro stabile e di qualità per i nostri studenti con bisogni speciali.

Con il DM 322025, il Ministero ha attivato per l'anno scolastico 202526 la procedura per garantire la continuità didattica dei supplenti di sostegno. I docenti interessati potranno confermare la disponibilità nella piattaforma POLIS, all'interno della domanda per le 150 preferenze, da compilare dal 17 luglio La richiesta di continuità da parte della famiglia per il .

In questa notizia si parla di: supplenti - sostegno - domanda - luglio

