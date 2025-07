Mercoledì | il trailer svela la trama della seconda stagione in arrivo su Netflix e Enid sarà fondamentale

Il trailer di Mercoledì, la tanto attesa serie firmata Tim Burton, svela i segreti e le sorprese della seconda stagione che arriverà su Netflix in due parti. Con un mix di suspense, mistero e magia oscura, Enid si conferma un personaggio cruciale nel nuovo capitolo. Prepariamoci a scoprire cosa riserva questa avventura irresistibile, che promette di appassionare già dal primo episodio. Il conto alla rovescia è iniziato: l’oscurità non vedrà l’ora di svelarsi.

Come noto, la nuova stagione della serie prodotta da Tim Burton verrà suddivisa in due parti, la prima delle quali in uscita ad agosto Netflix ha diffuso in streaming il trailer della seconda stagione di Mercoledì, che come già annunciato uscirà sulla piattaforma digitale in due parti: la prima in arrivo il 6 agosto e la seconda il 3 settembre successivo. La nuova stagione seguirà la figlia della famiglia Addams (Jenna Ortega) in una missione per salvare la sua compagna di stanza, Enid (Emma Myers), da un destino imminente, dopo aver avuto una visione psichica della sua morte. La macabra visione che anticipa la morte di Enid Nel filmato, vediamo infatti il volto di Mercoledì rigato da lacrime nere. 🔗 Leggi su Movieplayer.it