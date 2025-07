Ocse Brunetta | Più risorse alla formazione soltanto così cresceranno i salari

L'OCSE sottolinea come le risorse dedicate alla formazione, se aumentate, possano portare a un reale miglioramento dei salari in Italia. Attualmente, il basso recupero del salario reale si scontra con un record di occupazione, segnando un quadro complesso. Le aziende, infatti, preferiscono assumere piuttosto che investire in tecnologia, evidenziando una priorità a breve termine. È fondamentale puntare su formazione e innovazione per favorire una crescita sostenibile e equa nel Paese.

“Il non pieno recupero del salario reale in Italia è di fatto il contraltare dei livelli record di occupazione che il Paese ha registrato, anche questi riportati nella nota dell’OCSE. Evidenze recenti suggeriscono, infatti, che le imprese italiane negli ultimi due anni abbiano preferito assumere lavoratori, piuttosto che investire in capitale, in particolare tecnologico. Questo perché il capitale porta con sé un costo d’uso legato alla disponibilità di competenze sul mercato del lavoro che è molto difficile trovare. Il risultato è stato un rallentamento della produttività e dunque un faticoso recupero dei livelli salariali dopo lo shock energetico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

