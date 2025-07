Kaufmann in Italia venerdi atterrerà a Ciampino

Venerdì 11 luglio, Francis Kaufmann farà il suo arrivo all'aeroporto di Ciampino, in un momento che segnerà una svolta cruciale nel caso della tragica scomparsa di Andromeda. Accusato di averla trovata senza vita a Villa Pamphili, l’uomo sarà sottoposto a un passaggio decisivo: la notifica dell’ordinanza di arresto. Questo evento apre una nuova fase di indagini e speranze nella ricerca di verità e giustizia.

Arrivera' venerdi' 11 luglio all'aeroporto di Ciampino, a Roma, per essere trasferito in carcere Francis Kaufmann, l'uomo accusato di aver ucciso la piccola Andromeda trovata cadavere, a Villa Pamphili, polmone verde della Capitale, a pochi passi da sua mamma, Anastasia Trofimova, anche lei trovata senza vita. Al 46enne americano verra' notificata, dai poliziotti dello Sco e dai colleghi della Squadra Mobile, l'ordinanza di arresto ed entro 5 giorni il gip fissera' l'interrogatorio di garanzia. Per accertare la paternita' della bambina uccisa, nell'ambito dell'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto di Roma Giuseppe Cascini e dal pm Antonio Verdi, verra' prelevato il Dna di Kaufmann. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Kaufmann in Italia venerdi, atterrerà a Ciampino

