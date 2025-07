Palinsesti Canale 5 2025 2026

Palinsesti Canale 5 2025/2026: un nuovo capitolo si apre con l’obiettivo di rivoluzionare le prime serate, l’access e il preserale, puntando a creare contenuti sempre più vicini alle famiglie. Pier Silvio Berlusconi ha svelato una stagione all’insegna dell’innovazione e della centralità degli spettatori. La rete mira a riconquistare il pubblico offrendo programmi coinvolgenti e di qualità, segnando così un’importante svolta nel panorama televisivo italiano.

La stagione TV 20252026 segna per Canale 5 l’inizio di una “graduale e profonda evoluzione che riguarderà soprattutto le prime serate, l’access e il preserale”. Parola di Pier Silvio Berlusconi, che ieri sera ha presentato alla Stampa i palinsesti Mediaset della prossima annata. Palinsesti Canale 5 20252026: prima serata. L’obiettivo della rete ammiraglia è quello di proporre “prodotti incentrati sulle famiglie”. Ed è su questa linea guida che va a definirsi il prime time di Canale 5, tra conferme e nuovi titoli. Le novità. In autunno show in tre puntate di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada (i due nel 2019 fecero su Rai 1 20 Anni che Siamo Italiani ) e un programma del tutto nuovo con protagonisti Pio e Amedeo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Palinsesti Canale 5 2025/2026

