Garlasco è di Chiara Poggi il sangue su tappetino e scale | nessuna traccia maschile sui nuovi reperti analizzati

Nel cuore di Garlasco, un nuovo capitolo si aggiunge al mistero di Chiara Poggi. I recenti reperti, analizzati con precisione scientifica, rivelano che il sangue su tappetino e scale appartengono esclusivamente a lei, senza tracce di presenza maschile. Questa scoperta apre nuove prospettive sulle circostanze di quanto accaduto, lasciando aperta la domanda: cosa c’è dietro questi frammenti?

Il sangue repertato su un frammento del tappetino nel bagno e su un paio di punti sulle scale appartiene a Chiara Poggi. Ed è solo suo il profilo genetico individuato sui tre. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Garlasco, è di Chiara Poggi il sangue su tappetino e scale: nessuna traccia maschile sui nuovi reperti analizzati

In questa notizia si parla di: chiara - poggi - sangue - tappetino

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

Garlasco, è di Chiara Poggi il sangue trovato sul tappetino del bagno e sulle scale della villetta Vai su X

Caso Garlasco, nuova analisi shock: “Sulla coscia di Chiara Poggi l’impronta di una stampella, non di un tacco” notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/garlasco-livido-coscia-chiara-poggi-stampella/?chn Vai su Facebook

Garlasco, è di Chiara Poggi il sangue trovato sul tappetino del bagno e sulle scale della villetta; Garlasco, è solo di Chiara il sangue trovato sul tappetino e sulle scale; Garlasco, il sangue sul tappetino e 3 tamponi biologici di Chiara: oggi terzo incidente probatorio.

Garlasco, è di Chiara Poggi il sangue trovato sul tappetino del bagno e sulle scale della villetta - È di Chiara Poggi il sangue trovato sul tappetino del bagno della villetta di Garlasco dove è stata uccisa 18 anni fa e sulle scale ... Lo riporta fanpage.it

Esami dei consulenti, è di Chiara il sangue su tappetino e scale - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Da giornaledibrescia.it