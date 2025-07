LIVE Sinner-Shelton 1-2 Wimbledon 2025 in DIRETTA | impressionante avvio al servizio dell’americano

Il torneo di Wimbledon 2025 si anima con un match ad alta tensione tra Sinner e Shelton, un duello che promette emozioni intense. L'americano parte con un servizio impressionante, mentre gli scambi sono giĂ ricchi di colpi spettacolari. Seguite la nostra diretta per non perdere neanche un punto di questa sfida avvincente e scoprire chi salirĂ alla conquista del prestigioso trofeo sul verde prato londinese. Restate con noi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-DJOKOVIC (2° MATCH DALLE 14.30) 2-2 Largo stavolta il diritto lungolinea del mancino americano. 40-15 Shelton ottiene il primo punto in risposta con un diritto lungolinea che Sinner non riesce ad arginare. 40-0 Battuta esterna vincente. 30-0 Seconda vincente al corpo. Sin qui Sinner ha messo in campo 2 prime su 6. 15-0 Sinner lascia andare il diritto incrociato e chiude con lo smash. 1-2 Altro missile vincente al corpo. 227 kmh. 40-15 Largo di poco il passante di rovescio lungolinea dell’azzurro. Shelton sta servendo sopra i 220 kmh. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Shelton 1-2, Wimbledon 2025 in DIRETTA: impressionante avvio al servizio dell’americano

