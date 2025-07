domus italdesign continua la riqualificazione a moncalieri

Domus Italdesign continua a ridefinire il suo quartier generale a Moncalieri, portando innovazione e sostenibilità nel cuore dell'azienda. Questa vasta riqualificazione, iniziata a fine ottobre 2023, interessa tre edifici storici degli anni '70 e '90, trasformandoli in simboli di efficienza energetica e modernità. L'intervento mira a creare un ambiente più funzionale, sostenibile e all’avanguardia, consolidando Moncalieri come centro nevralgico dell’innovazione automobilistica italiana.

