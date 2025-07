Assegnazioni provvisorie docenti e ATA c’è la firma sul contratto | date deroghe e non solo Le novità SPECIALE con Cozzetto Anief al termine della riunione

Dopo settimane di intense trattative, si avvicina il momento cruciale per docenti e ATA: il rinnovo del CCNI sulle assegnazioni provvisorie per il triennio 2025-2028. Mercoledì 9 luglio alle 15.00, si terrà l'incontro decisivo con il Ministero, che potrebbe segnare una svolta importante, tra firme, deroghe e nuove prospettive. Le novità in arrivo promettono di ridefinire le regole del comparto scuola.

Dopo settimane di confronto serrato, il rinnovo del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il triennio 2025-2028 è giunto alla fase finale. Mercoledì 9 luglio 2025, alle ore 15.00, i sindacati parteciperanno all’incontro decisivo con il Ministero dell’Istruzione e del Merito per la sottoscrizione definitiva del testo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: assegnazioni - provvisorie - docenti - firma

Assegnazioni provvisorie 2025/26: tempistica, criteri, scadenze e novità ministeriali [Chiarimenti] - Le assegnazioni provvisorie 2025/26 sono regolate da scadenze annuali stabilite dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Assegnazioni provvisorie docenti e ATA, ci siamo: mercoledì 9 luglio alle 15:00 la firma sul contratto 2025-2028 Vai su X

Assegnazioni provvisorie, domani alle 15:00 la firma sul contratto. Domande a stretto giro! A tra poco! LINK AL PRIMO COMMENTO Vai su Facebook

Assegnazioni provvisorie docenti e ATA, c'è la firma sul contratto: deroghe e non solo. Le novità . SPECIALE con Cozzetto (Anief) al termine della riunione; Assegnazioni provvisorie 2025, oggi incontro alle 15,00: possibile firma del contratto 2025/2028; Assegnazioni provvisorie 2025/2028 finalmente al traguardo: firma il 9 luglio alle 15 e nodi ancora aperti.

Assegnazioni provvisorie docenti e ATA, c’è la firma sul contratto: deroghe e non solo. Le novità. SPECIALE con Cozzetto (Anief) al termine della riunione - Dopo settimane di confronto serrato, il rinnovo del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il triennio 2025- Da orizzontescuola.it

Assegnazioni Provvisorie Docenti 2025/26: Requisiti, Deroghe e Novità - Scopri i requisiti per le assegnazioni provvisorie 2025/26: residenza, motivi di ricongiungimento e nuove precisazioni. informazionescuola.it scrive