Revocato sciopero nazionale dei lavoratori Tlc del 14 luglio

L’atteso sciopero nazionale dei lavoratori TLC del 14 luglio è stato revocato, grazie alle recenti conversazioni tra il nuovo presidente di Asstel, Pietro Labriola, e i segretari generali dei principali sindacati. La ripresa delle trattative, prevista per il 31 luglio, apre nuove prospettive su temi cruciali come gli incrementi salariali e il riconoscimento dello smart working. Questa svolta potrebbe segnare un passo fondamentale per migliorare le condizioni di lavoro nel settore.

I sindacati hanno revocato lo sciopero di settore del 14 luglio e confermano la ripresa della trattativa il 31 luglio dopo i "positivi incontri tra il nuovo presidente di Asstel, Pietro Labriola e i segretari generali Nazionali di Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil che ha riaperto il tavolo della trattativa sul Ccnl. Temi prioritari sono " incrementi salariali coerenti con l'inflazione; riconoscimento e regolamentazione del lavoro da remoto e dei nuovi modelli organizzativi; rafforzamento dei diritti, della sicurezza sul lavoro e della formazione continua; inclusione di tutele per le nuove figure professionali e i giovani del settore.

