LIVE Italia-Belgio Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA | riparte la marcia delle azzurre

Il Belgio, attualmente 14° in classifica con tre vittorie e cinque sconfitte, è una formazione composta da atlete giovani e di prospettiva, ancora però lontana dai livelli delle principali nazionali mondiali. Tra i nomi più interessanti figurano Radovic, Lemmens, Van Sas, Demeyer e Van Elsen, ma l'esperienza internazionale scarseggia. In seconda linea agiscono Debouck e Rampelberg, che garantiscono solidità , pur non colmando il divario tecnico rispetto alle avversarie più quotate. Per le azzurre, il match rappresenta una preziosa opportunità per dare spazio a tutte le giocatrici, gestire le energie e prepararsi alle prossime, più ostiche, partite contro Serbia, Turchia e Olanda, che completeranno un intenso ciclo di quattro gare in cinque giorni fondamentale per arrivare al meglio alle Finals di Lodz.

