Sorpreso dalla polizia locale senza copertura assicurativa scopre di essere stato vittima di una truffa online

Sorpreso dalla polizia locale di Narni senza copertura assicurativa, un automobilista scopre di essere stato vittima di una truffa online. La sua ignoranza sulla mancanza di assicurazione si sgretola quando viene fermato e verificato attraverso avanzati sistemi digitali. Questa vicenda mette in luce quanto sia importante controllare sempre la validità delle proprie polizze, poiché spesso dietro a incidenti o sanzioni si nascondono trappole invisibili ma facilmente evitabili.

Viaggiava senza copertura assicurativa, ma non lo sapeva. L'automobilista ha saputo di non essere "coperto" da nessuna polizza dopo essere stato fermato da una pattuglia della polizia locale di Narni. È successo nei giorni scorsi e l'infrazione è stata scoperta grazie ai sistemi digitali di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

