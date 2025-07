La Campania in pole position per la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028

La Campania si distingue come protagonista nella corsa alla Capitale Italiana della Cultura 2028, presentando sei progetti innovativi e ricchi di storia. Dalle città d’arte ai borghi più suggestivi, la regione mostra entusiasmo e determinazione nel valorizzare il proprio patrimonio culturale. Questa candidatura rappresenta un’opportunità unica per mettere in luce le eccellenze campane a livello nazionale e internazionale. Da… Continua.

La Campania si candida con forza al titolo di Capitale italiana della Cultura 2028: sono ben sei i progetti sul tavolo, inclusi capoluoghi storici e borghi d'eccellenza. La regione, dunque, dimostra entusiasmo e ambizione in questa corsa alla cultura.

Salone del Libro di Torino, Giuli esalta la Campania: «Un modello, la cultura porta al Sud soldi e lavoro» - Al Salone del Libro di Torino, Giuli celebra la Campania come un modello di sviluppo culturale, sottolineando come la vitalità editoriale e le scoperte archeologiche possano attrarre investimenti e creare opportunità di lavoro.

