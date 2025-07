LIVE Cobolli-Djokovic Wimbledon 2025 in DIRETTA | giocatori in campo a breve!

Resta aggiornato sulla spettacolare giornata di Wimbledon 2025, dove i protagonisti si sfidano in incontri emozionanti e ricchi di suspense. Djokovic, determinato a conquistare il suo sedicesimo quarto di finale, scende in campo contro Cobolli in un match imperdibile. Con le emozioni alle stelle e i giocatori pronti a darsi battaglia, non perdere nemmeno un istante: clicca qui per seguire la diretta live e vivere l’atmosfera unica di Wimbledon!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-SHELTON 16:50 Djokovic gioca il sedicesimo quarto di finale a Wimbledon, e ha battuto Cobolli nell’unico precedente tra i due, nel 2° turno di Shanghai 2024: finì col netto score di 6-1, 6-2. 16:48 Ci siamo! Bencic la rivale di Swiatek in semifinale! Ora però COBOLLI contro Djokovic! 15:36 Un’ora di primo set tra Bencic e Andreeva, lo vince la svizzera! Difficile che un match così teso si risolva in due parziali, vi teniamo aggiornati: dopo tocca a DJOKOVIC e a COBOLLI! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale da brividi a Wimbledon 2025 che vede di fronte il sorprendente Flavio COBOLLI opposto al sua maestà Novak DJOKOVIC per un posto in semifinale! Il clamoroso percorso del romano prosegue sul campo più prestigioso del mondo, il Centre Court dell’All England Tennis & Croquet Club, che mai aveva varcato prima. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Djokovic, Wimbledon 2025 in DIRETTA: giocatori in campo a breve!

In questa notizia si parla di: diretta - cobolli - djokovic - wimbledon

LIVE Cobolli-Mensik, Wimbledon 2025 in DIRETTA: occhio al rischio pioggia - Benvenuti alla diretta live di Wimbledon 2025! Oggi, un appuntamento imperdibile: il giovane talento romano Flavio Cobolli si sfida con l'astro nascente ceco Jakub Mensik nei sedicesimi di finale.

#Cobolli-#Djokovic, diretta #Wimbledon: i quarti di finale in tempo reale Vai su X

Sarà Djokovic a sfidare Cobolli ai quarti. Intanto è battaglia tra Sonego e Shelton | Segui la diretta di Wimbledon Vai su Facebook

Cobolli-Djokovic, diretta da Wimbledon: quarti di finale, Flavio sfida Nole sul Centrale; LIVE Wimbledon, in campo Swiatek-Samsonova. Non prima delle 16 Cobolli-Djokovic; Cobolli-Djokovic più tardi LIVE su.

Cobolli-Djokovic diretta Wimbledon, segui la sfida di tennis oggi - Flavio Cobolli pronto alla sfida contro il re Novak Djokovic. Scrive corrieredellosport.it

Cobolli-Djokovic, diretta Wimbledon: i quarti di finale in tempo reale - si ritrova davanti ad un mostro sacro del tennis: in palio il pass per la semifinale del Grande Slam di Londra ... Come scrive tuttosport.com