Dovremmo viaggiare con figli e nipoti per favorire il dialogo tra giovani e anziani | l’appello dell’influencer 95enne Nonna Licia

Nonna Licia, influencer di 95 anni con quasi 300.000 follower, ci invita a scoprire il valore dei viaggi in famiglia. La sua passione per l’avventura e il desiderio di unire giovani e anziani attraverso esperienze condivise rappresentano un appello speciale: favorire il dialogo tra generazioni. Perché non approfittare delle vacanze per rafforzare i legami familiari e creare ricordi indimenticabili? È il momento di partire insieme, perché il vero tesoro sono le emozioni condivise.

95 anni sulla carta d’identità , voglia di viaggiare e di divertirsi: Licia Fertz – ma per quasi 300.000 followers su Instagram Nonna Licia – vuole coinvolgere sempre più generazioni nei suoi viaggi e ha lanciato un particolare progetto. “Abbiamo mantenuto una promessa. Sono anni che diciamo quanto sia bello viaggiare con i nonni, che condividiamo le nostre avventure, che invitiamo tutti a coltivare rapporti intergenerazionali per sorridere felici come noi. Ora basta però solo ispirare: è arrivato il momento di coinvolgere”, ha raccontato a Il Messaggero. La donna, che posta i video con il nipote Emanuele “Elo” Usai, vuole coinvolgere sempre più anziani nei suoi viaggi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Dovremmo viaggiare con figli e nipoti per favorire il dialogo tra giovani e anziani”: l’appello dell’influencer 95enne Nonna Licia

