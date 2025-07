Maiori Art Coast | un progetto di arte pubblica sul lungomare di Maiori

Maiori Art Coast si distingue come un vibrante progetto di arte pubblica sul suggestivo lungomare di Maiori, che trasforma lo spazio urbano in una galleria a cielo aperto. Al centro di questa iniziativa, "L’Occhio di Leone" di Giuseppe Leone si presenta come un osservatorio innovativo sull’arte visiva, offrendo approfondimenti e analisi provenienti da tutto il mondo. Attraverso contrasti armoniosi e richiamo alle memorie naturali, l’arte si fa portatrice di emozioni e riflessioni profonde, rendendo Maiori un fulcro di cultura e creatività .

L'Occhio di Leone, ideato dall'artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sull'arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo dell'arte, in Italia e all'estero, avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale. di Alba La Marra Attraverso felici contrasti e sinuose assonanze, elementi naturali che incontrano memorie ancestrali, moniti e suggerimenti rivolti all'uomo contemporaneo e al tempo ingarbugliato che sta vivendo, sirene che sembrano spiccare il volo e mostri innocenti, Maiori Art Coast, a cura di Michele Citro, inaugurata il 28 giugno e visitabile fino all'ultimo giorno d'estate, ridisegna per qualche tempo il lungomare di Maiori offrendo alla cittadina costiera un interessante progetto di arte pubblica, ovvero quell'arte per cui non si paga biglietto d'ingresso, che non deve tener conto di orari di apertura e chiusura e che è lì per chiunque, in qualsiasi momento.