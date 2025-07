Ancelotti condannato a un anno di reclusione per frode fiscale | sull’ex tecnico della Juve grava un’evasione fiscale risalente al 2014! Cosa è successo

Un’ombra si allunga su Carlo Ancelotti, il celebre tecnico del Brasile e ex allenatore della Juventus: condannato a un anno di reclusione per frode fiscale risalente al 2014. La sentenza, emessa dalla Spagna, apre nuovi interrogativi sulla sua carriera e sulle sfide legali che lo coinvolgono. Ma cosa succederà ora per il tecnico più vincente del calcio internazionale?

Ancelotti, CT del Brasile ed ex allenatore della Juve, subisce una condanna di reclusione per aver evaso il fisco: i fatti risalgono al 2014. Una sentenza pesante arriva dalla Spagna: Carlo Ancelotti, attuale commissario tecnico del Brasile, è stato condannato a un anno di reclusione per frode fiscale. La vicenda, che non comporterà il carcere effettivo in quanto la pena è inferiore ai due anni, riguarda il suo primo periodo sulla panchina del Real Madrid. La Sezione 30 del Tribunale Provinciale di Madrid ha ritenuto l'allenatore ex Juventus colpevole di aver evaso il fisco spagnolo nel 2014, mentre lo ha assolto per le accuse relative al 2015.

