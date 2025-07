Incendio spaventoso nel magazzino le autorità | Chiudete porte e finestre

Un incendio devastante ha invaso il magazzino di pneumatici in via 4 Novembre a Merano, provocando una fitta nube nera che ha allarmato la cittadinanza. Le autorità sono intervenute prontamente, invitando tutti a chiudere porte e finestre per proteggersi dai fumi tossici. La situazione rimane monitorata, mentre le indagini cercano di chiarire le cause di questo drammatico episodio. Restate sintonizzati per aggiornamenti sulla vicenda.

L’allarme è scattato alle 11:50 di mercoledì 9 luglio, con Merano che è stata avvolta da un’inquietante nube nera. Nube riconducibile a un incendio avvenuto in via 4 Novembre ad un magazzino di pneumatici, come si nota nel video caricato sulla pagina Facebook Landesfeuerwehrverband Südtirol. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

