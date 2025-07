mattarella a zelensky posizione italia ferma pieno appoggio

L’Italia si conferma ferma e decisa nel suo sostegno all’Ucraina, ribadendo con chiarezza il suo impegno a difendere l’indipendenza, la sovranità e l’integrità territoriale di Kiev. Durante l'incontro al Quirinale, il presidente Sergio Mattarella ha manifestato un appoggio forte e incondizionato, sottolineando come il nostro Paese sia al fianco dell'Ucraina in questa difficile sfida. La posizione italiana è e rimane...

"Benvenuto in questo palazzo: è un gran piacere incontrarla nuovamente per ribadire la grande amicizia e il pieno sostegno dell'Italia all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina". Lo ha sottolineato il presidente Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il capo dello Stato ha espresso "la vicinanza più intensa e concreta" dell'Italia: "la nostra posizione è e rimane assolutamente ferma e vorrei esprimere la nostra ammirazione per il comportamento del popolo ucraino, cosa che rafforza la nostra convinzione di appoggio e sostegno pieno nei confronti del vostro Paese". 🔗 Leggi su Quotidiano.net